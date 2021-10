Açores com 18 novos casos de infecção nas últimas 24 horas

Os Açores registam hoje 18 novos casos de infeção por SARS-CoV-2, que provoca a covid-19, 13 dos quais na ilha de São Miguel, três no Faial e dois na Terceira, revelou a Autoridade de Saúde Regional.

No boletim diário, referente às últimas 24 horas, aquela entidade esclarece que, na ilha de São Miguel, a maioria das infeções (10) foi identificada no concelho de Ponta Delgada, ao passo que dois casos dizem respeito a Lagoa e um ao concelho de Ribeira Grande.

Os diagnósticos, que incluem dois casos no concelho de Angra de Heroísmo, na ilha Terceira, e três na Horta, Faial, têm por base 692 testes.

A Autoridade de Saúde indica que estão hoje internados quatro doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, sendo que nenhum se encontra em Unidade de Cuidados Intensivos.

Nas últimas 24 horas, foram registadas 16 recuperações.

O arquipélago regista presentemente 188 casos positivos ativos, sendo 164 em São Miguel, 13 no Faial, 10 na Terceira e um no Pico.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.457 casos positivos de covid-19, dos quais 9.038 recuperaram da doença, 45 faleceram, 95 saíram do arquipélago e 91 apresentaram prova de cura de anterior infeção.

Até segunda-feira, tinham sido vacinadas nos Açores 174.268 pessoas com a primeira dose (73,6%) e 194.605 com a vacinação completa (82,2%), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.