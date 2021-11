Membro do CQM vê aprovada candidatura a contrato como Investigador Auxiliar

O CQM informa que, no recente concurso internacional da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, para a contratação de investigadores, “4º Concurso de Estímulo do Emprego Científico – Individual”, um dos seus investigadores, o Dr. Ruilong Sheng, viu aprovada a sua candidatura a um contrato de trabalho como Investigador Auxiliar. Apesar da taxa de sucesso dos candidatos do CQM ter sido de apenas 16,7% é, ainda assim, superior à taxa de aprovação na totalidade do concurso (10,7%).

Mais importante ainda é o facto de o CQM poder continuar a contar com o contributo de um jovem e promissor investigador que, de outra forma, se veria obrigado a encontrar trabalho fora da Ilha da Madeira, perdendo-se todo o investimento feito pelo CQM e pela Região neste investigador. Apesar de resolvida esta situação, o CQM continua a desenvolver todos os esforços para continuar a acolher os investigadores que, apesar de não terem conseguido ser selecionados neste concurso, pretendem continuar o seu trabalho no CQM e na Região.

O Dr. Ruilong Sheng ingressou no CQM em 2017 no âmbito de um concurso internacional para a contratação de investigadores doutorados para a Operação CQM+ (M1420-01-0145-FEDER-000005 (Madeira 14-20). De 2017 a 2021, publicou 19 artigos em jornais com revisão por pares (12 artigos com IF>3.0), na área dos biomateriais de origem marinha, química verde e sensores bioquímicos. Durante este período foi ainda revisor regular em 24 jornais e editor convidado em 2 outros jornais. Ao abrigo do futuro contrato de trabalho irá desenvolver no CQM, investigação na área dos nanobiomateriais inteligentes de origem natural para aplicações biomédicas.

De acordo com a informação da FCT, no “4º Concurso de Estímulo do Emprego Científico – Individual” estiveram a concurso 3730 candidaturas, tendo sido selecionados 400 investigadores: distribuídos pelas seguintes posições: 208 contractos como Investigador Júnior, 156 como Investigador Auxiliar, 35 como Investigador Principal e 1 contracto como Investigador Coordenador. Globalmente, 54,8% dos candidatos selecionados são mulheres e 31,5% dos futuros contratados são investigadores de nacionalidade estrangeira.