A 'Champions', as eleições no PSD, a corrupção e a vacinação nos jornais

Bom dia, os jornais e revistas nacionais hoje dão destaque a uma multiplicidade de temas, mas o que se destaca mesmo é o sucesso de ontem do Sporting na Liga dos Campeões de futebol, as eleições directas cada vez mais próximas no PSD, os casos de corrupção que continuam a ser perseguidos pelas autoridades judiciais e, sobretudo, muito destaque ao tema do coronavírus, nomeadamente a vacinação, presentes em quase todas as primeiras páginas.

Assim, na revista Visão:

- "Luís Marques Mendes: 'O PSD transformou-se num partido preguiçoso'"

- "Reportagem em Moçambique: O caminho sem fim dos refugiados de Cabo Delgado"

- "Gregório Duvivier: 'Brasil é o único país que se vacinou á revelia do seu líder'"

Na Sábado:

- "'Sou uma pessoa que sonhei e realizei', a vida incrível de Rui Nabeiro"

- "Questionário: Rio e Rangel avaliados por 30 militantes: "de qual deles seria fiador?"

- "Novos medicamentos: Pensos adesivos e sprays contra a covid vão estar à venda"

- "Fomos conhecer Miguel Nunes, o ator da série 'Glória' que já trabalhou num restaurante"

No Correio da Manhã:

- "Rui Pinto trama Jorge Mendes e Deco: Operação da justiça e do fisco investiga comissões milionárias"

- "Cinco milhões de luvas em transferência de 18 milhões"

- "Sporting-B. Dortmund (3-1): Noite de glória com Pote de ouro"

- "Liverpool-FC Porto (2-0): Dragão decide em final com Atl. Madrid"

- "Falhanço em Barcelona: Plantel do Benfica apoia Seferovic"

- "Homicidas de Mota JR apanham 23 anos"

- "'Casa Aberta' para 250 mil vacinados da Janssen"

- "'Resiliência' da ministra indigna médicos"

- "Lisboa: Cinco feridos em batalha com alemães no Bairro Alto"

- "Em 9 meses: 17 pessoas morrem de bicicleta na estrada"

- "Coligação semáforo: Scholz é o sucessor de Merkel em Berlim"

No Público:

- "Máscaras e certificados voltam a ser obrigatórios em restaurantes e hotéis"

- "João Leão: 'Subsídios de férias e Natal dão-nos margem para aumentar função pública'"

- "Coligação: Alemanha terá "Governo de grande impacto' no pós-Merkel"

- "Parlamento: PS e PSD chumbam rede pública de creches"

- "Autarquias: Governo não garante pagar todos os gastos com a covid-19"

- "Confinamento: Cerca de 23% dos alunos falharam tarefas escolares"

- "Documentário: 'Get Back' é uma viagem ao coração dos 'quatro de Liverpool'"

- "Liga dos Campeões: Sporting pela segunda vez nos 'oitavos' e FC Porto a depender apenas de si"

- "Justiça: João Vieira Pinto arrisca-se a prisão por dívida de 128 mil euros em casos de fraude fiscal"

No Jornal de Notícias:

- "Subsídio para vítimas de violência doméstica só chegou a oito mulheres"

-"Contratos de 50 futebolista que valem 500 milhões sob investigação"

- "Sporting 3-1 Dortmund: Pote cheio nos oitavos"

- "Liverpool 2-0 F. C. Porto: Com o destino nas mãos"

- "São João: Cirurgia e Oncologia já estão na nova ala pediátrica"

- "Vouzela: Câmara alerta para risco de derrocada na EN 228"

- "Centros de vacinação reabrem para garantir doses de reforço"

- "'Rapper': Homicidas de Mota JR com penas de 23 anos"

- "Migrantes: Dezenas morrem no canal da Mancha"

- "PSD: Montenegro em lista que incluiu apoiantes de Rio"

No Diário de Notícias:

- "Quinta vaga: Agência Europeia de Medicamentos vai autorizar vacina dos 5 aos 11 anos"

- "25 de Novembro: 'Não estava iminente guerra civil nem regime comunista', afirma Márcia Inácia Rezola, historiadora"

- "Economia: Após a queda do turismo, travão a fundo na indústria automóvel"

- "Clima: Europa não está preparada para as catástrofes, alerta o comissário Janez Lenarcic"

- "Alemanha: 'O semáforo está ligado?': Sholz chega a acordo para o pós-Merkel"

- "Champions: Sporting bate Dortmund (3-1) e já está nos oitavos. FC Porto não escapa a nova derrota em Anfield Road"

- "Opinião: Helena Dali, comissária europeia: 'Educação e a verdade sobre a violência de género'" -- Miguel Cabrita, secretário de Estado do Trabalho: 'Quem é contra o aumento do salário mínimo?'"

No Inevitável:

- "CDS defende que se decrete feriado nacional para celebrar o 25 de Novembro"

- "Projeções apontam para 4.600 mortes associadas à covid-19 este inverno em Portugal"

- "Caso Feffrey Epstein: Magnata disse que era demasiado 'cobarde' para se suicidar"

- "Mais de dois casos por dia: 752 profissionais do SNS agredidos"

- "Gerigonça alemã conseguiu impor limites de velocidade nas AE"

- "PS quer adiar extinção do SEF em seis meses e acena com a pandemia"

No Negócios:

- "Reguladores passam a ter poder para fechar 'sites' fraudulentos"

- "Portugal já não produz carvão, mas depende dele"

- "Governo está a preparar teletrabalho obrigatório depois do Ano Novo"

- "Bruxelas diz que retomar regra da dívida 'seria prejudicial'"

- "Bracarense DST é o único candidato à compra da Efacec"

- "Empresas com multa de 50 mil euros se não protegerem denunciantes"

No A Bola:

- "Sporting-Dortmund (3-1): O céu é o limite. Sporting é a primeira equipa portuguesa a qualificar-se para os oitavos-de-final"

- "Liverpool-FC Porto (2-0): Tudo em aberto"

- "Liga Europa: Midtjylland-SC Braga: Ambição na Dinamarca"

- "Benfica: Balneário puxou por Seferovic"

- "Justiça: De Guimarães a Braga 'Negócios simulados' motivam novas buscas"

No Record:

- "Sporting-Dortmund (3-1): Brutal: Leões garantem apuramento em noite histórica"

- "Amorim: 'Os jogadores foram perfeitos'"

- "Liverpool-FC Porto (2-0): Tudo em aberto"

- "Benfica: Todos com Seferovic"

No O Jogo:

- "Sporting-B. Dortmund (3-1): Doutorado: Ao quinto jogo, Amorim assinou os 'oitavos' com mais uma grande prova de competência dos leões"

- "Liverpool-FC Porto (2-0): Um dragão que perdoa"

- "Midtjylland-Braga: Empate é palavra proibida"

- "Justiça: 'Fora de Jogo' chegou a Braga e V. Guimarães"

- "Benfica: Plantel amparou Seferovic".