"Se a TAP só faz voos rentáveis, porque é que a TAP tem prejuízo?”, questiona Rio

Depois de aterrar na Madeira bordo de avião da easyJet, proveniente do Porto, Rui Rio considerou que a TAP como funciona em Portugal “indigna qualquer um”, em “particularmente” no serviço prestado à Madeira.

Criticou o governo de António Costa por ter perdido a oportunidade “de ou resolver definitivamente a TAP ou fechar a TAP e abrir uma coisa decente ao lado”. O problema é que a TAP anda há anos e anos a pedir” milhões e milhões de euros” e agora, mais recentemente, através de “vales e empréstimos que eu estou quase seguro que a TAP não vai pagar e vamos ser todos nós a pagar, portanto é uma coisa que indigna qualquer português”, reforçou.

Na opinião de Rui Rio o governo PS “perdeu uma excelente oportunidade a propósito da pandemia, porque a TAP já estava falida antes da pandemia e mais falida estava se os portugueses não tivessem pago aqueles impostos todos, este governo comete o erro de reverter a privatização e depois agora a atirar com estes milhões todos para cima da TAP”. Pior ainda, “acabo de chegar do Porto, o avião (easyJet) vinha completamente cheio, mas se eu quisesse um voo da TAP do Porto para o Funchal não há. Eu não compreendo esta política. Por exemplo no Inverno não há voos para o Porto Santo porque não é rentável no Inverno o Porto Santo. Então se a TAP só faz voos rentáveis, porque é que a TAP tem prejuízo?”, interrogou-se.

Motivo para questionar a TAP “então está a voar para onde que também não é rentável? Só voar para sítios rentáveis no fim não tem prejuízo para nós andarmos a pagar. Portanto, a TAP é um problema e uma irracionalidade de todo o tamanho que indigna qualquer um”, concretizou.