Rocheiros começaram a intervenção na promenade Formosa - Socorridos

Rocheiros começaram hoje a intervenção prevista em escarpa nas proximidades do local onde ocorreu a derrocada no dia das eleições Autárquicas, a 26 de Setembro.

A intervenção no talude está prevista decorrer até a próxima quarta-feira.

O corte do 'interdito' Passeio Público Marítimo Formosa Socorridos é assegurado nas imediações do local da intervenção por elementos da Polícia Marítima e do Serviço Municipal de Protecção Civil.

A Interdição efectiva surpreendeu os habituais utentes, nomeadamente turistas.