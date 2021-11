Aliança Democrática elege luso-descendentes

Nas eleições de governo local, de 1 de Novembro de 2021, realizadas na África do Sul, a Aliança Democrática (DA) continua a ser o único partido que “goza da maior diversidade dentro das suas fileiras e entre os seus representantes públicos”. Quem o diz é o deputado e luso-descendente, Manny de Freitas, também ministro ‘sombra’ para a pasta do Turismo, que esta manhã, antes de entrar para diversas reuniões, falou ao DIÁRIO.

Esta diversidade, sublinha, inclui a representação de comunidades, como é o caso da comunidade portuguesa e luso-descendente. “O DA voltou a ser o único partido a eleger representantes públicos de origem portuguesa apresentando candidatos nas seguintes comunidades: Midvaal, Merafong City, Ekurhuleni, Johannesburg, Cape Town e Sedibeng”.

“O DA está particularmente orgulhoso de Midvaal onde governa há mais de 10 anos”, congratula-se. A votação no Midvaal aumentou de 59% em 2016 para 63% em 2021, tirando dois distritos ao ANC e "atraindo mais eleitores negros no município”, complementa o político madeirense e parlamentar no hemiciclo sul-africano.

Acredita que os eleitores de Midvaal confiaram o futuro do município devido ao histórico no governo. “Na última década, foi classificado como o município mais bem administrado de Gauteng, com um número sem precedentes de sete auditorias limpas directas e os índices de desemprego mais baixos da província”, acrescenta. “Isso foi feito sob a liderança de Pedro Teixeira que foi empossado na semana passada como presidente da Câmara de Midvaal”, aplaude a reeleição do companheiro.

De resto, o DA continua a ser o governo maioritário na Cidade do Cabo, onde Roberto Quintas foi reeleito vereador do distrito 74. Em Ekurhuleni, Kade Guereiro foi eleito conselheiro.

“Existem ainda vereadores populares em Joanesburgo, nomeadamente Carlos da Rocha, Chris Santana que ganharam novamente os seus distritos, tendo o anterior presidente, em Joburg, Vasco da Gama, sido reeleito para a lista do DA”. Igualmente o vereador do distrito 28, na cidade de Merafong, manteve sua eleição enquanto Phillip Gomes continua a servir no conselho distrital de Sedibeng.