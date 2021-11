EuroAtlantic quer manter operação para Timor-Leste apesar de perda de viagens de professores

A companhia aérea portuguesa euroAtlantic quer continuar a ligação entre Lisboa e Díli, iniciada em 2020, apesar da perda dos contratos para viagens de professores portugueses, o que tornou a operação menos vantajosas para a empresa.

"De um ponto de vista financeiro não tem sido muito positiva, sobretudo agora nestas últimas rotações", disse à Lusa o administrador da Sonhando, operador turístico da euroAtlantic, José Manuel Antunes.

"Quando iniciamos esta operação, esta saga de fazer as viagens para Timor, tínhamos contado com um componente essencial que era o transporte de professores, quer da Escola Portuguesa de Díli [EPD], quer do projeto CAFE [Centros de Aprendizagem e Formação Escolar], que representava um número significativo de passageiros", afirmou.

O administrador indicou que tanto a EPD como o CAFE optaram por outras alternativas para as viagens dos professores entre as duas cidades, nomeadamente no início e no final dos anos letivos.

Apesar de reconhecer que o preço da viagem pela companhia é mais caro, José Manuel Antunes defendeu que o voo da euroAtlantic permite menos escalas, "menos riscos com a pandemia" e mais peso na bagagem (mais do dobro)

A ligação direta da euroAtlantic entre as duas pessoas custa 1.980 euros por trajeto, por pessoa. A viagem tem uma escala técnica, de abastecimento, normalmente no Dubai.

Atualmente, existem opções disponíveis a custar perto de 1.300 dólares (1.151 euros) por trajeto, com trânsito e escalas, algumas de várias horas, e com cerca de metade do peso de bagagem permitido na empresa portuguesa.

Contactado pela Lusa, o presidente da Comissão Administrativa Provisória (CAP) da EPD, Acácio de Brito, escusou-se a tecer comentários sobre o assunto, tal como não foi possível obter uma resposta de responsáveis do projeto CAFE.

José Manuel Antunes disse que a empresa se mostrou disponível para discutir os aspetos financeiros da operação.

"Nós, companhia portuguesa, achamos um escândalo que as autoridades não nos tenham dado qualquer apoio financeiro, especialmente comparativamente à TAP, e esperávamos que ao menos tivéssemos alguma proteção em relação ao uso de verbas públicas utilizadas para estas viagens quer pela EPD quer pelo projeto CAFE", afirmou.

O responsável da Sonhando disse que "nos momentos difíceis da pandemia", a euroAtlantic "fez ligações entre Portugal e Díli", permitindo que passageiros portugueses, timorenses e de outras nacionalidades conseguissem viajar "quando não havia alternativas".

E notou que, mesmo sem as viagens dos professores, está prevista nova viagem, já com 120 passageiros, entre Lisboa e Díli, no dia 12 de dezembro, e entre a capital timorense e a portuguesa dois dias depois.

Um dos aspetos que torna a operação mais dispendiosa, explicou, tem a ver com o custo do combustível em Timor-Leste que é, "cerca de 35% mais caro" do que na Malásia, por exemplo, onde a empresa faz escala técnica no regresso de Lisboa.

Se os preços fossem mais adequados, notou, a empresa poderia ligar Lisboa e Díli com apenas uma escala, no Dubai.

Apesar da situação, o administrador da Sonhando referiu que a empresa continua a ter voos previstos para 2022.