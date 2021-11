Quatro hotéis portugueses vencem prémio excelência da Condé Nast Johansens 2022

A Condé Nast Johansens acabou de anunciar os vencedores dos Prémios de Excelência da Condé Nast Johansens 2022 que reconhecem os melhores hotéis e destinos de luxo de todas as suas recomendações no mundo inteiro, com quatro hotéis portugueses a receberam os Prémios de Excelência da Europa e Zona do Mediterrâneo.

Nas seguintes categorias venceram o Heritage Avenida Liberdade (Lisboa) no Best Value Experience, o Vila Foz Hotel & Spa (Porto) no Best Dining Experience, o Palácio Estoril Hotel Golf & Wellness no Best Destination Spa, e o Torre de Gomariz Wine & Spa Hotel (Norte de Portugal) no Readers’ Award.

Refira-se que Portugal tinha 9 hotéis nomeados para estes prémios, dois dos quais da Madeira: o hotel Quinta Jardins do Lago Hotel (Funchal) na categoria 'Best Value Experience', e a Estalagem da Ponta do Sol na 'Best Waterside Hotel'.

Os vencedores dos Prémios de Excelência da Condé Nast Johansens 2022 podem ser vistos nestes links: Reino Unido e Irlanda e Mediterrâneo (aqui), América (aqui) e Ásia, África, Médio Oriente e Oceania (aqui).