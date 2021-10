'Bebé sem rosto' faz hoje dois anos

Rodrigo, o bebé que nasceu sem parte do rosto e crânio, completa esta quinta-feira, 7 de Outubro, dois anos de vida. O menino, cujo caso ficou conhecido como o do 'bebé sem rosto', tem superado todas as expectativas mais negativas que lhe davam apenas poucas horas.

Recorde-se que o bebé, nasceu em Outubro de 2019, no Hospital de São Bernardo, do Centro Hospitalar de Setúbal, com várias malformações graves que não foram detectadas pelo obstetra.

Artur de Carvalho foi expulso da Ordem dos Médicos pelo Conselho Disciplinar da Zona Sul decidir, em Abril de 2020, pelo caso de Rodrigo e por outros cinco casos em que não detectou mal formações em bebés, tendo recorrido da decisão e reformando-se.

Entretanto, em Maio desde ano, o Ministério Público arquivou o inquérito crime, por considerar que o obstetra que acompanhou a gravidez da mãe não provocou as deformações com que o bebé nasceu, apesar de não as ter visto durante o acompanhamento da mãe.

O menino continua a ser acompanhado na pediatria no Hospital de São Bernardo e Otorrino, Neurologia, Neurocirurgia e Genética no Hospital Dona Estefânia, tendo sido submetido no ano passado a uma cirurgia crucial, que permite o desenvolvimento do crânio.