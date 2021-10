Governo dos Açores destaca importância de práticas turísticas sustentáveis

O secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia dos Açores, Mário Mota Borges, defendeu hoje em Lyon (França) que é "determinante" seguir práticas sustentáveis", para bem dos locais e dos turistas que visitam a região.

Mário Mota Borges, que participa, como orador convidado, em representação dos Açores, no ISTO Forum Europe - evento que decorre em Lyon e é organizado pela secção europeia da International Social Tourism Organization - disse que, sendo a região "o primeiro e único arquipélago no mundo certificado como Destino Turístico Sustentável pelos padrões do Global Sustainable Tourism Council, é determinante seguir práticas sustentáveis que beneficiem a experiência dos turistas".

"Mas que, sobretudo, proporcionem melhor qualidade de vida à população açoriana, agora e no futuro, protegendo as comunidades locais e os seus recursos mais frágeis", disse, citado em comunicado do Governo.

O titular da pasta do Turismo intervinha numa mesa-redonda subordinada ao tema "A responsible and sustainable tourism destination: what does it mean, how to embody it and with which tourism stakeholders?" ("Um destino turístico responsável e sustentável: o que significa, como concretizá-lo e com que agentes turísticos?".

Citado em nota de imprensa do executivo açoriano, Mário Mota Borges apresentou o paradigma dos Açores e das "boas práticas que têm sido implementadas na região, revelando o sucesso da abordagem colaborativa alargada e de uma estratégia firme do Governo Regional dos Açores no rumo da sustentabilidade".

Destacando o "excelente desempenho da Região Autónoma dos Açores no combate à pandemia de covid-19", o secretário regional ressalvou "os elevados níveis de segurança existentes nos Açores, que tornam a região num destino de excelência e apto para responder aos grandes desafios da atualidade, de forma responsável e sustentável".