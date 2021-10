Governo dos Açores pede "maior consciencialização" para a problemática dos idosos

O vice-presidente do Governo dos Açores, Artur Lima, apelou hoje a uma "maior consciencialização" para os desafios do envelhecimento e para as vivências diárias dos idosos, no seu dia mundial.

De acordo com Artur Lima, os avós e os idosos são a "maior riqueza e uma componente indispensável das comunidades".

O vice-presidente do executivo (PSD/CDS-PP/PPM), citado em nota de imprensa, considera que "pelos valores que transmitem, pelos ensinamentos que veiculam, pela experiência sabedora que refletem e pelo papel que têm na educação das novas gerações, os idosos não merecem ser vítimas da cultura de descarte que, infelizmente, se verifica em demasiadas situações".

Para Artur Lima, é "reconhecendo a importância social dos mais idosos que se contribui para a construção de uma sociedade digna e mais inclusiva", daí que faça um "apelo a uma maior consciencialização individual e social para os desafios do envelhecimento e para as vivências diárias dos idosos".

Segundo o vice-presidente do Governo Regional, em dez meses de governação houve um "aumento, sem paralelo, do Complemento Regional de Pensão, ou a proposta do Governo Regional para simplificar a atribuição do COMPAMID como provas inequívocas do valor e da proteção especial que os idosos nos merecem".

Segundo Artur Lima, o projeto "Novos Idosos", que sustenta a "visão do XIII Governo Regional dos Açores para as políticas de envelhecimento, é o caminho que se considera mais viável para o futuro comum e que, brevemente, será uma política pública real e efetiva".