Açores com oito novos casos em São Miguel nas últimas 24 horas

Os Açores diagnosticaram, nas últimas 24 horas, oito novos casos positivos de covid-19, todos em São Miguel, enquanto 11 pessoas recuperaram da doença, informa hoje a Autoridade de Saúde Regional.

No seu comunicado diário, aquela entidade adianta que sete dos novos casos de infeção foram detetados no concelho de Ponta Delgada e um no concelho da Ribeira Grande, decorrente de 624 análises realizadas nas últimas 24 horas.

Hoje há seis doentes internados (menos um do que no sábado) todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, mas nenhum em Unidade de Cuidados Intensivos.

"Nas últimas 24 horas foram registadas 11 recuperações", avança ainda a Autoridade de Saúde açoriana.

O arquipélago açoriano regista presentemente 190 casos positivos ativos, sendo 162 em São Miguel, 19 no Faial, seis em Santa Maria e três na Terceira.

Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 9.370 casos positivos de covid-19, dos quais 8.952 recuperaram da doença, 44 faleceram, 95 saíram do arquipélago e 89 apresentaram prova de cura de anterior infeção.

Desde 31 de dezembro de 2020 e até 11 de outubro, foram vacinadas nos Açores 173.743 pessoas com a primeira dose (73,4 por cento) e 192.750 com a vacinação completa (81,4 por cento), no âmbito do Plano Regional de Vacinação.

A covid-19 provocou pelo menos 4.926.579 mortes em todo o mundo, entre mais de 242,39 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado na sexta-feira.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.