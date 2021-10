Dezenas de milhares de pessoas saíram à rua no Brasil na campanha #ForaBolsonaro

Dezenas de milhares de pessoas manifestaram-se hoje em várias cidades do Brasil, em protestos organizados por movimentos e partidos de esquerda, para exigir novamente a destituição do presidente ultraconservador Jair Bolsonaro e denunciar aumentos no custo de vida.

De acordo com vários meios de comunicação social, os protestos mais significativos, realizados no âmbito da campanha #ForaBolsonaro, apoiada por partidos de esquerda e sindicatos, decorreram no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília.

As convocatórias foram feitas para 160 cidades brasileiras. Uma contagem da imprensa brasileira dá conta de protestos em 20 dos 27 Estados brasileiros e 60 cidades, incluindo 14 capitais regionais.

Segundo a Agência France Presse, alguns líderes de direita e centro-direita participaram nas manifestações para denunciar as consequências da crise económica no Brasil, mas não necessariamente apelando à destituição de Bolsonaro.

No centro do Rio de Janeiro, centenas de pessoas desfilaram gritando "Fora Bolsonaro", palavras escritas também em inúmeras faixas.

"Nós vamos libertá-lo, a aposta das pessoas nas ruas é pressionar os deputados para exigirem a destituição de Bolsonaro", afirmou a professora reformada Elizabeth Simões, de 69 anos, à AFP, no protesto do Rio de Janeiro.

Mais de uma centena de petições que reclamam esta destituição foram entregues na Câmara de deputados, mas o presidente, Arthur Lira, um aliado do Governo, não lhes dá seguimento.

O Supremo Tribunal ordenou a abertura de vários processos contra Jair Bolsonaro e os seus familiares, nomeadamente por disseminação de informações falsas.

Em São Paulo, dezenas de milhares de pessoas 'ocuparam' a Avenida Paulista, num protesto onde marcaram presença possíveis candidatos presidenciais como Ciro Gomes, líder do Partido Democrático Trabalhista, que ficou em terceiro lugar nas eleições de 2018.

Em Brasília, centenas de manifestantes juntaram-se na Esplanada dos Ministérios.

Além do Brasil, outros países acolheram hoje protestos no âmbito da campanha #ForaBolsonaro, entre os quais Portugal, Alemanha, Argentina, Canadá, Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Porto Rico, Suíça, Dinamarca, Bélgica e Áustria.