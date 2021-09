Cinco mortos e dezenas de feridos em acidente na Alta Galileia em Israel

Cinco pessoas morreram e dezenas ficaram feridas na sequência de uma colisão, ocorrida hoje, entre um autocarro e outras duas viaturas, numa estrada sinuosa numa montanha na região da Alta Galileia, no norte de Israel, segundo os paramédicos.

O autocarro colidiu com um camião e um táxi que transportava quatro passageiros.

Em comunicado, o serviço nacional de emergência médica de Israel (Magen David Adom) adiantou que quatro das vítimas mortais eram os passageiros do táxi: uma mulher de 35 anos e três crianças de 15, 12 e 5 anos.

De acordo com o Magen David Adom, o quinto óbito foi o do motorista do autocarro, de 45 anos.

Todos os óbitos foram declarados no local.

O serviço nacional de emergência médica israelita indicou que 32 pessoas foram encaminhadas para unidades hospitalares próximas, enquanto três feridos graves foram transportados de avião para um hospital na cidade de Haifa, no norte do país.

Numa nota, o primeiro-ministro de israelita, Naftali Bennett, enviou as condolências às famílias dos mortos, mencionando que "todo o povo de Israel reza pela saúde dos feridos".