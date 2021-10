EUA atinge 700 mil mortos apesar da redução do número de novos casos

Os Estados Unidos atingiram hoje a marca de 700 mil mortos provocados pela covid-19 desde o início da pandemia, anunciaram as autoridades locais, apesar da redução do número de novos casos registada nas últimas semanas.

Em todo o país, o número de pessoas internadas devido a complicações resultantes da infeção pelo coronavírus caiu para cerca de 75 mil, após ter atingido 93 mil há um mês, enquanto o número de novas infeções situa-se nos 112 mil por dia, o que representa uma queda de cerca de um terço nas últimas duas semanas e meia.

As mortes também estão em tendência decrescente, com cerca de 1.900 por dia, contra mais de 2.000 óbitos diários registados há uma semana.

No entanto, os administradores hospitalares estão já a preparar-se para um novo aumento do número de casos, uma vez que o tempo frio leva as pessoas a concentrarem-se no interior das habitações e estabelecimentos.

Além disso, estima-se que 70 milhões de norte-americanos elegíveis continuam sem se vacinar contra a doença, fornecendo à variante delta do vírus, altamente contagiosa, um terreno fértil para continuar a proliferar no país.

A covid-19 provocou pelo menos 4.780.108 mortes em todo o mundo, entre 233,72 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.