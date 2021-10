Três investigadores da ARDITI participam em campanha oceanográfica no Atlântico

Três investigadores da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) vão embarcar no navio de investigação "SONNE", durante trinta dias, na campanha meteo-oceanográfica 'CONNECT' organizada pelo GEOMAR - Centro de Pesquisa Oceânica Helmholtz, sedeado em Kiel, Alemanha.

O evento, planeado para atravessar o Atlântico entre os dias 11 de Dezembro deste ano e 11 de Janeiro de 2022, ligará Las Palmas, nas Canárias a Guayaquil, no Equador e acontece a bordo da nova embarcação do Ministério para a Educação e Ciência do Governo Federal Alemão.

Com 115 metros de comprimento e capacidade para 75 pessoas, incluindo 40 cientistas, o "SONNE" oferece condições para serem recolhidos dados físicos do oceano e da atmosfera, bem como pelo seu processamento e análise. O navio foi lançado ao mar em 2015, substituindo o anterior, com o mesmo nome mas mais pequeno, que datava de 1969.

A expedição, de que fazem parte os três cientistas da Madeira (Alexandra Rosa, Cláudio Cardoso e Jesus Reis), tem por objectivo principal estudar os fenómenos meteorológicos e oceanográficos que "conectam" as duas margens do Atlântico, focando-se particularmente nos processos biogeoquímicos e nas atividades humanas que contribuem para o aumento de dióxido de carbono, cujos impactos são significativos no clima da Terra.