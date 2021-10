China detecta nove casos locais e 16 importados nas últimas 24 horas

A China detetou 25 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, nove por contágio local e os restantes oriundos do estrangeiro, anunciaram hoje as autoridades de saúde do país.

Os casos locais foram detetados na província de Shaanxi (centro), com cinco infeções, Mongólia Interior (norte), com duas, Hunan (centro), com uma e Ningxia (noroeste), também com uma.

Os restantes 16 casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro, no município de Xangai (leste) e nas províncias de Yunnan (sul), Guangdong (sudeste), Hunan (centro), Fujian (sudeste) e Gansu (norte).

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 457, um dos quais em estado grave.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país registou 96.571 casos da doença e 4.636 mortos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.895.733 mortes em todo o mundo, entre mais de 240,60 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.100 pessoas e foram contabilizados 1.080.097 casos de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.