Brasil regista 11.250 novos casos e 483 mortes nas últimas 24 horas

O Brasil registou nas últimas 24 horas 11.250 novos casos e 483 mortes associadas ao novo coronavírus, uma ligeira redução face a sexta-feira, indicam os números oficiais divulgados sábado pelo Governo.

Desde o início do primeiro contágio detetado em 26 de fevereiro de 2020 e da primeira morte, em 12 de março do mesmo ano, ambos em São Paulo, o país regista um total de 21.638.726 casos confirmados e um total de 603.152 mortes, segundo o mais recente boletim epidemiológico do Ministério da Saúde.

Segundo o relatório, no país com 213 milhões de habitantes recuperaram de covid-19 20.783.940 doentes, um número que supõe 96% do total dos infetados.

Outros 251.634 doentes permanecem nos hospitais ou nas suas residências após terem testado positivo.

O Brasil, um dos três países do mundo mais afetados pela pandemia em números absolutos, a par dos Estados Unidos da América e Índia, regista uma taxa de mortalidade de 287 óbitos por cada 100.000 habitantes e uma incidência de 10.297 pessoas infetadas na mesma proporção.

O país já utilizou 265,4 milhões de vacinas, com 151,2 milhões aplicadas em primeira dose em 105,1 milhões na segunda ou única toma.

De acordo com o total da população, o país conseguiu imunizar com as duas doses recomendadas ou com a aplicação única cerca de 49,3% dos habitantes do país latino-americano.

A covid-19 provocou mais de 4,8 milhões de mortes em todo o mundo, entre mais de 239 milhões infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.