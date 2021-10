Brasil regista 6.918 casos e 202 mortos nas últimas 24 horas

O Brasil contabilizou 6.918 novos casos e 202 mortos devido à covid-19 nas últimas 24 horas, num momento em que a média de óbitos e infeções continua em queda no país, segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira.

O número médio de óbitos diários está hoje em 437, enquanto a média de casos confirmados é de 14.885. Os dados indicam que a média diária de mortes é agora 12,6% inferior à registada há sete dias e a de contágios caiu 7,1%, face aos dados da semana passada.

Até ao momento, o país sul-americano totaliza 601.213 vítimas mortais e 21.582.738 diagnósticos positivos da doença, registada oficialmente no Brasil no final de fevereiro de 2020.

Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde brasileiro, a taxa de incidência da doença é de 286 mortes e 10.270 casos por 100 mil habitantes. Já a taxa de letalidade permanece em 2,8%.

São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia e Santa Catarina continuam a ser os Estados brasileiro mais afetados pela pandemia, sendo que cada um já ultrapassou a barreira de um milhão de infetados.

Apesar de os números confirmarem o Brasil como o segundo país com mais mortes em todo o mundo, depois dos Estados Unidos, e o terceiro com mais infetados, depois dos norte-americanos e da Índia, a pandemia vem desacelerando desde o final de junho, o que especialistas atribuem ao avanço da campanha de imunização.

De acordo com a tutela da Saúde, 149,7 milhões de brasileiros receberam a primeira dose de alguma das vacinas contra a doença e 99,5 milhões completaram o esquema vacinal.

A queda registada nos vários indicadores da pandemia no Brasil, assim como o avanço da campanha de vacinação, fez com que a população brasileira começasse a retomar tradições pré-pandemia, como romarias religiosas.

O número de fiéis em romaria pela estrada conhecida como "via Dutra" com destino ao Santuário Nacional de Aparecida, em São Paulo, é este ano maior do que antes da pandemia, segundo dados obtidos pelo portal de notícias G1 junto da NovaDutra, concessionária que administra a rodovia.

Entre os dias 01 e 09 de outubro, 5.300 pessoas caminharam por aquela estrada rumo a Aparecida. Em 2019, foram registados 3.700 peregrinos no mesmo período.

Já entre 09 e 11 de outubro, véspera do feriado religioso, foram contabilizados 16 mil peregrinos naquela estrada, segundo o G1.

Milhares de fiéis mobilizam-se até ao Santuário para a comemoração do Dia de Nossa Senhora, celebrado em 12 de outubro.

Em 2020, devido ao agravamento da pandemia, o Santuário suspendeu a missa no feriado e as atividades religiosas tiveram restrições. Contudo, esta ano as celebrações voltaram a ser autorizadas e esperam-se dezenas de milhares de fiéis, mesmo com algumas restrições dentro do recinto.

A covid-19 provocou pelo menos 4.847.904 mortes em todo o mundo, entre mais de 237,74 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.