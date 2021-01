VII Encontro de História Regional e Local na Escola debateu pestes e epidemias

Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, presidiu hoje à abertura do VII Encontro de História Regional e Local na Escola, este ano subordinado ao tema ‘Pestes e Epidemias. A Saúde ao longo da História’, escolhido tendo em conta a pandemia da Covid-19 que afecta o mundo.

Desde os tempos mais antigos da Humanidade, têm ocorrido vários episódios de epidemias e pandemias por todo o planeta, provocando um número elevado de vítimas, com consequências nefastas tanto a nível social, como económico ou político. Assim, a partir desta problemática, este encontro pretende abordar o tema de forma abrangente, valorizando-se o modo como as sociedades souberam lidar com esses episódios.

Por outro lado, esta edição do VII Encontro de História Regional e Local na Escola tem ainda o propósito de incidir no conhecimento e divulgação de episódios da História Regional e Local (HRL) relacionados com esta temática, mostrando que as crises e epidemias à escala regional também foram frequentes no passado, contribuindo para que todos os participantes, professores das diferentes áreas disciplinares, investigadores e outros agentes culturais, possam aprofundar os seus conhecimentos.

O evento organizado pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, foi transmitido on-line para uma centena de participantes.

As restantes sessões decorrerão nos dias 5, 6 e 20 de fevereiro, através da plataforma de comunicação Zoom.