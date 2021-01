'Merchandising' de imagem de Bernie Sanders angaria 1,5 milhões de euros

O 'merchandising' relacionado com a imagem do senador norte-americano Bernie Sanders durante a tomada de posse do 46.º Presidente, o democrata Joe Biden, na última semana, angariou 1,5 milhões de euros em cinco dias, no estado do Vermont.

A imagem de Bernie Sanders aconchegado numa cadeira com um par de luvas, em 20 de janeiro, enquanto assistia à cerimónia 'conquistou' as redes sociais e os 'memes' espalharam-se pelos quatro cantos do globo.

Nos últimos cinco dias, os produtos com a imagem de "Chairman Sanders" (assim foi apelidada), que inclui t-shirts, sweatshirts e até autocolantes permitiu a angariação de 1,8 milhões de dólares (aproximadamente 1,5 milhões de euros) para instituições de solidariedade no Vermont, Estado pelo qual o senador foi eleito.

Sanders aparentava estar sozinho a assistir à tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos da América (EUA), no entanto, os lugares estavam apenas separados de modo a garantir o distanciamento físico, imposto pela pandemia, entre as pessoas que assistiram à "inauguration" de Biden.

De acordo com o próprio senador norte-americano, de 79 anos, o primeiro lote de 'merchandising', disponibilizado 'online' na última quinta-feira, esgotou em 30 minutos. O lote seguinte foi colocado à venda durante o fim de semana e esgotou na manhã de segunda-feira.

"A Jane [O'Meara Sanders] e eu ficámos espantados com a criatividade demonstrada por tantas pessoas ao longo da última semana, e estamos felizes por podermos utilizar a fama da internet para ajudar os 'vermonters' em necessidades", disse Sanders através de uma declaração escrita, citada pela Associated Press (AP).

Contudo, o valor angariado "não substitui a ação do Congresso", acrescentou o senador, garantindo que vai "tudo o que puder" em Washington para "assegurar que os cidadãos trabalhadores de Vermont e em todo o país tenham o alívio de que precisam" durante a "pior crise" que o país "enfrentou desde a Grande Depressão", na década de 1930.

As luvas de Sanders foram feitas por Jen Ellis, uma professora do ensino básico do Vermont, que tem um negócio à parte de fabrico de luvas com lã reciclada.

Ellis escreveu nas redes sociais que soube através do senador norte-americano que o "frenesim das luvas" tinha angariado uma grande quantidade de dinheiro para instituições daquele estado.

A fotografia que despertou a panóplia de 'memes' que 'invadiram' as redes sociais foi captada por um fotojornalista da France-Presse (AFP).

Entre as imagens que 'inundaram' a internet é possível encontrar o senador norte-americano, por exemplo, ao lado do elemento da série da década de 1990 "Friends", no catálogo do IKEA, e há inclusive uma página que permite aos internautas adicionarem Sanders a qualquer fotografia.

Mas "Chairman Sanders" não ficou por aqui. Um boneco inspirado na célebre fotografia foi vendida por mais de 40.000 dólares (mais de 33.000 euros), valor que vai ser entregue ao programa de ajuda alimentar a pessoas carenciadas da organização não-governamental (ONG) Meal on Wheels.

O boneco, criado por Tobey King, foi vendido na plataforma de leilões eBay.