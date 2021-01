Abstenção mais alta e número de votantes mais baixo de sempre

As eleições de domingo registaram a maior taxa de abstenção em presidenciais (60,5%), uma quebra de cerca de 475 mil votos face a 2016, e os quatro concelhos mais abstencionistas ficam nos Açores.

Comparando os resultados de há cinco anos, quando Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito pela primeira vez com 52%, com os de domingo, votaram menos 479.379 eleitores, quando ainda falta o apuramento de três consulados no estrangeiro.

De todas as reeleições (Mário Soares, Jorge Sampaio, Cavaco Silva), esta é aquela em que se perde menos votantes desde 1976.

Nas presidenciais com Mário Soares, de 1986 para 1991, votaram menos 838 mil eleitores, com Jorge Sampaio, de 1996 para 2001, votaram menos 1,3 milhões e com Cavaco Silva, de 2006 para 2011, votaram menos um milhão de eleitores.

Em números absolutos, mesmo faltando apurar os resultados em três consulados portugueses no estrangeiro, esta deverá ser a eleição presidencial com menos votantes e com maior taxa de abstenção.

Nesta eleição há um aumento do número de eleitores, em grande medida devido ao recenseamento eleitoral automático dos emigrantes com cartão de cidadão válido, que decorre de uma mudança à lei, feita em 2018.

Em 2016, eram 301.463 os eleitores inscritos no estrangeiro e este ano esse número subiu para 1.550.063.

A taxa de abstenção no estrangeiro, numa altura em que falta apurar os resultados em três consulados, é de 98,13%.

Em território nacional, continente e ilhas, a abstenção cifrou-se em 54,46%.

E é nos Açores onde se situam os quatro concelhos mais abstencionistas do país nestas presidenciais -- Vila Franca do Campo (70,4%), Ribeira Grande (68,7%), Lagoa (67,7%), Vila do Porto (67,2%). O primeiro concelho do continente, o quinto na lista, é Melgaço (66,2%).

No pólo oposto, nos concelhos com maior participação e mais baixa abstenção, surge Vila de Rei (30,4%), Sardoal (33,1%), Mação (33,2%), Barcelos (36,9%) e Avis (37%).

Os recordistas da abstenção mais alta são os Açores (63,51%), acima da média global de 60,5%, seguido de dois distritos a Norte: Bragança (55,11%) e Vila Real (54,23).

Os três distritos com menor abstenção foram Braga (40,17%), Porto (41,10%) e Lisboa (42,67%), todos abaixo da média nacional (continente e ilhas).

<PRE>

Eleições presidenciais

Ano Eleitores Votantes Abstenção %

1976 6.477.484 4.885.624 26,0%

1980 6.921.917 5.831.369 15,8%

1986 7.586.961 5.935.294 21,8%

1991 8.222.654 5.097.099 38%

1996 8.707.886 5.779.227 33,6%

2001 8.931.969 4.468.442 50,0%

2006 9.022.346 5.550.105 38,5%

2011 9.656.797 4.492.297 53,5%

2016 9.741.377 4.740.558 51,3%

2021 10.791.490 4.261.209 60,5%*

* Resultados provisórios em 21 de janeiro, quando falta apurar três consulados no estrangeiro

Distritos/regiões com abstenção mais alta

Açores: 63,51%

Bragança: 55,11%

Vila Real: 54,23%

Faro: 54,16%

Madeira: 49,69%

Distritos/regiões com abstenção mais baixa

Braga: 40,17%

Porto: 41,1%

Lisboa: 42,67%

Castelos Branco: 44,92%

Aveiro: 45,45%

Concelhos com abstenção mais alta

Vila Franca do Campo (Açores): 70,4%

Ribeira Grande (Açores): 68,7%

Lagoa (Açores): 67,7%

Vila do Porto (Açores): 67,2%

Melgaço: (66,2%

Concelhos com abstenção mais baixa

Vila do Rei: 30,4%

Sardoal: 33,1%

Mação: 33,2%

Barcelos: 36,9%

Avis: 37%

</PRE>

(Fontes: Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna e portal de dados estatísticos EyeData)