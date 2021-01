Incêndio em barracão no Funchal

Deflagrou esta tarde um incêndio num barracão, na Rua Dr. Fernando José Martins D’Almeida Couto, no Funchal, onde costuma pernoitar um indivíduo em situação sem-abrigo.

As chamas foram extintas por seis elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com o apoio de uma viatura pesada de combate a incêndios.

Quando regressaram ao quartel os bombeiros apagaram ainda um fogo num caixote de lixo.