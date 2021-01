Sobe para seis número de mortes pelo ciclone Eloise em Moçambique

O número de mortes provocadas pelo ciclone Eloise entre sábado e domingo, em Moçambique, subiu para seis, anunciaram as autoridades moçambicanas.

Cinco vítimas mortais foram registadas na província de Sofala e uma na Zambézia, além de 12 feridos, por entre 176.000 pessoas afetadas, quer pela destruição provocada pela tempestade, com vento e chuva forte, quer por inundações.

Cerca de 5.000 habitações, na maioria de construção precária, foram danificadas.

Ao nível dos serviços públicos, há 26 centro de saúde com prejuízos, 161 salas de aulas com estragos, 37 troços de estradas danificados e 129 potes de energia tombados.

Mais de 6.000 alunos das 7.ª, 10.ª e 12ª classes podem não realizar exames pela destruição de salas de aula na província da Zambézia.

O país está em plena época chuvosa e ciclónica, que ocorre entre os meses de outubro e abril, com ventos oriundos do Índico e cheias com origem nas bacias hidrográficas da África Austral.