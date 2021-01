Johnson manifesta a Biden desejo de fortalecer relações entre Reino Unido e EUA

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, manifestou ontem ao novo Presidente dos Estados Unidos o desejo de fortalecer as relações bilaterais, na primeira conversa entre os dois políticos desde a chegada de Joe Biden à Casa Branca.

"Foi fantástico falar com o Presidente Joe Biden esta tarde. Estou ansioso por aprofundar a parceria de longa data entre os nossos dois países, à medida que impulsionamos uma recuperação verde e sustentável", na sequência da pandemia da covid-19, escreveu Boris Johnson na rede social Twitter.

Um porta-voz do chefe do Governo adiantou que Boris Johnson felicitou Joe Biden pela sua posse como Presidente dos Estados Unidos e pela decisão de fazer regressar o país ao Acordo de Paris, de combate às alterações climáticas, e à Organização Mundial da Saúde.

Entre outros pontos, os dois líderes discutiram a cooperação mútua em questões de segurança e defesa, o compromisso com a Aliança Atlântica (NATO), e os "valores comuns na promoção dos direitos humanos e da democracia", acrescentou a mesma fonte, citada pela EFE.

Johnson e Biden, referiu, analisaram ainda os "benefícios de um possível acordo comercial" e manifestaram a intenção de um trabalho conjunto no encontro do G7 (as sete economias mais fortes do mundo) que será realizado na Inglaterra, em junho, e na reunião da COP26 sobre mudanças climáticas, que decorrerá em Glasgow (Escócia), em novembro.