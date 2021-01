Adquira o seu veículo usado no Megamotor!

É uma viatura familiar, a gasóleo, em muito bom estado, confortável e muito agradável de conduzir. Equipada com motor Mercedes 2143 de cilindrada e caixa manual de 6 velocidades. Versão Urban com muitos extras de fábrica: espelhos retrovisores rebatíveis electricamente; estofos em pele; ecrã de 7 polegadas; sensores traseiros e frontais; sensores de luz e chuva; GPS, rádio com entrada USB; jantes rodado 18 originais da versão AMG; vidros traseiros escurecidos; luz de cortesia no interior; xénon; entre outros. Pode adquiri-lo no Megamotor por 23 900 euros ou através de um financiamento desde 316, 28 euros por mês, sem entrada inicial. Possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de 12 meses, por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte-nos pelo 291934107/913454545 e 913454540 ou visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco nº 88, no centro do Caniço.

