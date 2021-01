Mais uma loja assaltada no Funchal

Mais uma loja localizada no centro do Funchal foi alvo de um assalto na madrugada de hoje. Uma situação que tem sido cada vez mais frequente essencialmente depois do recolher obrigatório e que tem deixado os comerciantes preocupados.

Desta vez o alvo foi uma loja de fotocópias localizada no Centro Comercial Europa.

Os ladrões terão partido o vidro da montra e levado diverso material avaliado em centenas de euros.

O guarda-nocturno que patrulhava aquela zona apercebeu-se da situação e alertou a Polícia de Segurança Pública que tomou conta da ocorrência.