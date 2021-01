Porto Moniz sem novos casos de Covid-19 nos últimos 14 dias

O Porto Moniz tornou-se, com a revelação dos últimos dados sobre a Covid-19 na Madeira, o único concelho da Região sem novos caos da doença nos últimos 14 dias. Tecnicamente, de acordo com os critérios da OMS – Organização Mundial de Saúde – ainda não pode ser considerado uma área sem Covid, mas é um sinal de que a situação pandémica tende a ficar controlada naquele concelho. Para ser considerado sem Covid, a área em análise tem de permanecer 28 dias sem novos casos.

Mas se a situação do Porto Moniz traz algum alento a quem combate a doença, a da Região na sua globalidade aporta mais preocupação. Visto como uma unidade, a Madeira agravou um pouco a sua situação pandémica, ainda que se mantenha como de risco muito elevado.

Os quatro concelhos com mais população na Região estão no topo do número de novos caos, tanto em termos absolutos como por 100 mil habitantes. Câmara de Lobos está no topo e é seguido por santa Cruz, Funchal e Machico.