Numa altura em que vivemos os efeitos de uma pandemia que a todos afeta, o Sr. Presidente do Governo afirma constantemente que “está tudo controlado”! Esta deverá ser uma das expressões mais repetidas, ultimamente, pelo presidente do Governo Regional da Madeira. Uma afirmação que surge como tentativa e necessidade de afirmar que todas as suas medidas estão a resultar em pleno e que são um autêntico sucesso! No entanto, sabe-se que o objetivo da repetição contínua de expressões pode significar que se pretende esconder a realidade ou querer transformar uma “mentira ou inverdade” numa “suposta verdade”.

Mas estará mesmo tudo controlado? Ou pretende-se passar a ideia de uma “falsa segurança” de que está tudo controlado? Esta “opção” do Sr. Presidente do Governo pode ser “uma faca de dois gumes”. Ou seja, a tentativa de se querer passar a ideia de que está tudo controlado, cria a falsa sensação nas pessoas de que na Região está tudo bem! Que afinal não existe o risco de transmissão e propagação da doença, como os profissionais da Saúde - que lidam de perto com a realidade COVID-19 – procuram insistentemente incutir nas pessoas da Madeira e Porto Santo. A falsa ideia de que o número de casos na Região é facilmente controlável! Mas, a realidade é que não está tudo controlado!!!

Sabem isso, os profissionais de Saúde e todos aqueles que estão a lidar de perto com a COVID-19. Que dão o seu melhor com os recursos humanos que existem (com a falta de enfermeiros e médicos!) e recursos materiais que lhes são disponibilizados. E, assim, vão controlando a situação dentro das suas condições e possibilidades!

Sabem, os profissionais da restauração que têm de fazer uma ginástica financeira - devido à perda de receitas e aos míseros apoios - para continuar com as portas dos seus estabelecimentos abertas!

Sabem as famílias que passam por grandes dificuldades devido ao facto de terem sido afetadas pelo desemprego!

Sabem os doentes que esperam há anos por uma consulta de especialidade, por um exame ou por uma cirurgia! E que, agora como nunca, apenas recebem um telefonema a perguntar se ainda estão interessados em continuar na lista de espera ou se entretanto já resolveram o seu problema de saúde?!

Sabem os profissionais do turismo que não têm trabalho há quase um ano e que vivem dos apoios de instituições e organismos públicos para pagarem os seus compromissos financeiros e, até, a sua alimentação!

Sabem os profissionais de educação (professores, educadores, auxiliares, administrativos e direções) que têm de lidar diariamente com dezenas ou centenas de crianças e jovens, amontoados, em espaços fechados, sem os devidos afastamentos sociais (salas de aula sem as devidas condições para a situação de pandemia que vivemos)! Eles que têm visto aumentar recentemente o número de casos positivos nestas escolas e consequentemente um grande aumento do número de alunos e professores em confinamento, só porque o Governo Regional teima em as manter abertas (como medida economicista!).

Muitos outros exemplos existem que provam que, afinal, nem tudo está controlado! Só não o sabe, aquele que vê mas não quer saber!