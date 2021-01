Messi expulso pela primeira vez com a camisola do Barcelona

O Athletic Bilbau ergueu ontem a Supertaça de Espanha, ao vencer por 3-2 o Barcelona, mas além da derrota os 'culés' podem também perder Lionel Messi por 12 jogos devido a uma agressão. O camisola 10 foi expulso, já no prolongamento, naquele que foi o primeiro cartão vermelho mostrado ao argentino com a camisola do clube catalão.

Recolheu aos balneários aos 120 minutos devido a uma agressão a Villalibre, numa decisão tomada por Gil Manzano com o recurso ao videoárbitro, e agora espera-se uma decisão em torno da conduta violenta.

Em 753 jogos pelo Barcelona, a 'Pulga' nunca tinha sido recebido ordem de expuslão. Apenas por duas ocasiões foi admoestado com cartão vermelho, ambas ao serviço da selecção da Argentina: em 2005, na sua estreia pela alviceleste, diante da Hungria, e em 2019, contra o Chile.