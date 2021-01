Colisão na via rápida deixa motociclista e bombeiro feridos

Uma colisão entre um carro e uma moto na via rápida, no túnel dos Viveiros, no Funchal, causou ferimentos a um homem de 30 anos. O bombeiro que ia socorrê-lo também sofreu ferimentos e foi transportado para o hospital.

O homem que seguia na moto apresentava suspeita de fractura em ambas as pernas, uma delas exposta. O alerta foi dado aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se deslocaram ao local para prestar socorro.

Um dos bombeiros terá ficado com um dedo preso na porta da ambulância, tendo também necessitado de assistência médica.

Ambos foram transportados para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.