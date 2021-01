Ventura visa Ana Gomes e defende que "o socialismo nunca funcionou"

O candidato presidencial do Chega voltou a visar a diplomata do PS Ana Gomes, sua adversária na corrida à Presidência da República, e defendeu que "o socialismo nunca funcionou em nenhum país do mundo".

"Ana Gomes não é bem-vinda em Portugal, nunca será eleita Presidente da República! Em vez de vir falar de regionalização para os tachos dos amigos do PS, que nem sequer a apoiam... devia falar do que interessa às pessoas", declarou André Ventura, apontando os atrasos nos cuidados de saúde no distrito da Guarda.

Num comício noturno no Paço da Cultura da cidade mais alta de Portugal, o líder do partido da extrema-direita parlamentar propôs-se "esmagar a esquerda" e "levar Marcelo à segunda volta", reforçando o apelo à mobilização do seu eleitorado, antes de condenar os atuais preços das portagens de autoestradas no interior do país.

"O socialismo nunca funcionou em nenhum país do mundo. Não há um caso de socialismo que funcione. Não funcionou com José Sócrates, com António Guterres -- que se pôs a andar -, com António Costa. Não funcionou em Cuba, na Venezuela, não está a funcionar em Espanha. Nunca conheci ninguém que viesse ter comigo e dissesse 'dr. André quero-me ir embora deste país para a Venezuela, ironizou.

As eleições presidenciais realizam-se em plena epidemia de covid-19 em Portugal em 24 de janeiro, a 10.ª vez que os cidadãos portugueses escolhem o chefe de Estado em democracia, desde 1976. A campanha eleitoral começou no dia 10 e termina em 22 de janeiro.

Há sete candidatos: o incumbente Marcelo Rebelo de Sousa (apoiado oficialmente por PSD e CDS-PP), a diplomata e ex-eurodeputada do PS Ana Gomes (PAN e Livre), o deputado único do Chega, André Ventura, o eurodeputado e dirigente comunista, João Ferreira (PCP e "Os Verdes"), a eurodeputada e dirigente do BE, Marisa Matias, o fundador da Iniciativa Liberal Tiago Mayan e o calceteiro e ex-autarca socialista Vitorino Silva ("Tino de Rans", presidente do RIR - Reagir, Incluir, Reciclar).