Suspensas buscas para encontrar homem que caiu ao mar na zona do Miradouro do Guindaste

Um homem terá caído ao mar ao início da noite deste domingo, na zona do Miradouro do Guindaste, Faial, concelho de Santana. O sinistro motivou buscas por duas embarcações semirígidas, uma da Capitania do Funchal e outra do SANAS. Os Bombeiros de Santana também foram mobilizados para o local.

O alerta para esta queda, aparentemente sem intervenção de terceiros, foi dado por volta das 20h30. Sem ter sido encontrada a pessoa e com o cair da noite, por motivos de segurança a Capitania decidiu suspender as buscar por mar, que serão retomadas assim que nascer o dia. Mas em terra, até há pouco tempo, os Bombeiros de Santana permaneciam no local.