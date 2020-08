Polícia da Macedónia do Norte encontra 94 migrantes num camião

A polícia da Macedónia do Norte encontrou 94 migrantes num camião, que vão ser transferidos para um abrigo em Gevgelija, enquanto aguardam a deportação para a Grécia.

Na madrugada de sábado, as autoridades locais mandaram parar um camião com matrícula nacional, perto da cidade de Radovish, 110 quilómetros a sudoeste de Skopje.

Dentro da viatura, junto com a carga, estavam 94 migrantes da Síria, Afeganistão, Iraque e Paquistão, indicou hoje a polícia.

O motorista conseguiu fugir.

A fronteira da Grécia com a Macedónia do Norte foi encerrada no início do ano devido à pandemia de covid-19.