CTT apresentam selos sobre moedas cunhadas em Portugal

Os CTT apresentam, este sábado, dia 8 de Agosto, uma emissão filatélica com cinco selos alusivos às moedas cunhadas no território português em tempos pré-nacionais, percorrendo 1350 anos de história do ocidente peninsular, da Antiguidade à Idade Média: a moeda pré-romana, a romana, a sueva, a visigoda e a islâmica.

“A moeda é um objecto que nos permite fazer uma fascinante viagem no tempo. Nas suas múltiplas formas, ela fala-nos de política e instituições, de economia e sociedade, de língua e cultura e até de religião e filosofia. Arte e técnica aliam-se de forma perfeita neste objecto portátil e duradouro cujas faces contêm chaves que descodificam a história. […]” sublinha Mário de Gouveia, da Imprensa Nacional – Casa da Moeda.

Esta emissão filatélica é composta por cinco selos com os valores faciais de 0,53€, 0,68€, 0,86€, 0,91€ e 2,00€.

O design dos selos esteve a cargo de Hélder Soares do Atelier Design&etc.

Na Madeira, as obliterações de primeiro dia serão feitas na loja Zarco, no Funchal.