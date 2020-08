Ronaldo, Marcelo e Paulo Prada levam Madeira à imprensa nacional

Ronaldo e Marcelo Rebelo de Sousa levam a Madeira à imprensa nacional, mas também Paulo Prada, administrador do Grupo Pestana. CR7 chega à capa do Correio da Manhã com o novo visual – mudou o corte de cabelo. Já o Presidente da República devido às férias no Porto Santo também está em destaque no mesmo jornal. “Champions com novo visual”, escreve o matutino sobre o jogador madeirense, e “Marcelo elogia máscara obrigatória”, lê-se sobre o segundo, que posa para uma selfie com várias jovens. Já Prada foi entrevistado pelo Jornal Económico Madeira e é destaque na capa da edição nacional, hoje porque é sexta-feira com edição impressa nas bancas.

Diz o matutino especializado em economia que o Pestana, o maior grupo hoteleiro nacional, já sente alguns sinais de retoma do turismo. O administrador do grupo acredita que a recuperação do sector será gradual, uma visão partilhada pela Savoy Signature, do grupo AFA, acrescenta o destaque.