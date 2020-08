"Não solte o seu 'monstro' na Natureza", um conselho dos 4Litro

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira, S.A. apresentou esta quinta-feira, 6 de Agosto, a sua nova campanha de sensibilização para o não abandono de resíduos verdes e monstros (resíduos volumosos, tais como electrodomésticos, móveis e colchões) junto aos contentores do lixo na via pública.

A campanha, intitulada 'Pega O Monstro', conta com a participação especial do grupo de humoristas 4 Litro e, conforme salientou a secretária do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, também presente no lançamento que decorreu no Auditório do Edifício do Campo da Barca:

"Fomos buscar um grupo humorístico que é querido de todos os madeirenses para ver se esta mensagem passa de uma vez por todas, porque [a presença destes 'monstros' na via pública] não é nada bom nem para nós nem para quem nos visita, porque somos uma referência do turismo de Natureza (...) a ARM, nos concelhos aderentes vai à porta de cada um e recolhe-os".

Fique, então com o vídeo que pretende apelar à consciência da população:

Nos municípios de Câmara de Lobos, Machico, Porto Santo, Ribeira Brava e Santana pode solicitar gratuitamente o serviço de recolha de resíduos verdes e monos pela Linha VERDE (800 910 500), de 2.ª a 6.ª feira, disponível na ilha da Madeira entre as 9h-13h e 14h-17h e na ilha do Porto Santo entre as 8h30-12h e 13h-17h.