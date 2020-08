Hotel Galosol em Agosto: os adultos vão adorar e as crianças também!

No Hotel Galosol, no Caniço de baixo, as crianças até aos 12 anos instaladas no quarto dos pais, não pagam alojamento, nem pequeno-almoço. Esta é uma oferta exclusiva durante todo o mês de Agosto.

Mediante disponibilidade. Máximo 2 crianças por quarto.

Preços: alojamento e pequeno-almoço, a partir de 54€ por noite. Alojamento com meia pensão incluída, a partir de 74€ por noite.

Inclui acesso ao complexo balnear e piscinas do resort.

Para mais informações: [email protected] 291 930 930