Pepe Lopez no Rali Vinho da Madeira 2020

Está confirmada a participação do piloto espanhol José Maria Lopez na edição deste ano do Rali Vinho da Madeira.

O piloto da Citroën, mais conhecido por Pepe Lopez, volta a estar presente na prova madeirense, onde, no ano passado, terminou em segundo lugar, atrás da dupla vencedora Alexandre Camacho / Pedro Calado.

O campeão espanhol em título acertou, ao final desta tarde, os pormenores da sua inscrição junto da organização. O piloto estará na ilha com um Citroën C3 R5 com assistência da equipa portuguesa Sports & You, aliás, tal como os campeões do Team Vespas, Camacho / Calado.

O RVM está agendado para os dias 6, 7 e 8 de Agosto.