Miro Freitas realiza novo concerto online no Museu da Baleia

Miro Freitas realiza amanhã, pelas 21h30, o quarto concerto online, no Museu da Baleia, no Caniçal. O concerto será transmitido em directo nas redes sociais do cantor madeirense.

Recorde-se que estes espectáculos nasceram com o objectivo de ajudar a sua equipa que tem estado sem trabalho devido à pandemia da covid-19.

Dada a adesão do público aos seus concertos online, Miro Freitas irá estender este ciclo de 'shows' até Setembro. Recorde-se que, inicialmente, estava previsto um ciclo de cinco espectáculos.

"Os concertos têm tido muitas visualizações, o que significa que as pessoas estão a aderir a este evento de angariação de fundos. O espectáculo de Santo António ronda as 50 mil visualizações e, dia a após dia, esse número tem vindo a aumentar. Por isso, e tendo em conta que muitas pessoas pedem, iremos estender este ciclo de concertos até meados de Setembro Miro Freitas

O local dos espectáculos são decididos pelo público, mediante publicação feita nas redes sociais do cantor madeirense.

Quem quiser pode contribuir com doações para o grupo musical, através do Iban PT 50 0018 0008 0132 6403 0208 8 ou do MB Way 925 870 777.

Recorde-se que, em Maio, Miro Freitas lançou um novo tema original, intitulado ‘Vamos Lutar’