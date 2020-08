Ruben Aguiar actuou, esta segunda-feira, no programa da Sic 'Casa Feliz', que é apresentado por João Baião e Diana Chaves.

O cantor madeirense fez questão de partilhar o momento nas redes sociais.

Recorde-se que Ruben Aguiar encontra-se a promover o 'single' 'Quem não come em casa', extraído do seu álbum de originais '1963', que foi lançado em homenagem ao pai, que já faleceu. O disco conta com a colaboração de Ricardo Landum, autor de alguns dos maiores êxitos da música portuguesa.

O cantor madeirense já actuou em vários programas nacionais, como 'Olhó Baião', na Sic, 'Preço Certo', na RTP1, e 'Somos Portugal', na TVI.

O 'single' de estreia e o álbum foram apresentados, na Madeira, em Junho, mais precisamente na Cantina El Mexicano.