Pedro Calado representa o Governo Regional no Dia da Cidade do Funchal

O Governo Regional vai estar representado, amanhã, na Sessão Solene do Dia da Cidade do Funchal, pelo vice-presidente, Pedro Calado.

A sessão terá lugar no Teatro Municipal Baltazar Dias, e não no Largo do Município como tem acontecido nos últimos anos, e contará com intervenções dos partidos que integram a Assembleia Municipal e o presidente da autarquia, Miguel Silva Gouevai.

Pedro Calado, que já foi vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, deverá ouvir queixas do autarca em relação aos contratos-programa que o município pretende ver viabilizados pelo executivo regional.

A representação da Assembleia Legislativa da Madeira será garantida pelo vice-presidente Victor Freitas, do Partido Socialista.