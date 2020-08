'Live Brisk' este sábado no ‘Sunsets à Brava’

É já no sábado, pelas 20 horas, que os 'Live Brisk' sobem ao palco do Largo dos Herédias, na Ribeira Brava. O concerto está inserido na segunda edição do ‘Sunsets à Brava’.

O grupo é constituído por Vânia Banganho na voz e Sérgio Pão no piano. Recentemente, a dupla lançou o tema original 'Mistura Fina'.

Recorde-se que o primeiro evento decorreu, no passado sábado, na frente-mar da vila ribeirabravense, com Sofia Ferreira. A fadista abriu com ‘chave de ouro’ o primeiro concerto, com uma aposta no fado tradicional, tendo subido ao palco com Pedro Marques na guitarra portuguesa, Emanuel Faria na craviola, e Miguel Marques, no baixo acústico. A convidada especial da noite foi a filha, Maria Leonor.

Esta foi uma oportunidade para a fadista madeirense promover o seu CD 'Minha Voz', que foi apresentado, em Janeiro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

No dia 29 de Agosto, João Vinagre é o artista convidado para abrilhantar o evento. O popular cantor ribeirabravense actuará na frente mar da vila, pelas 20 horas.

O cantor madeirense possui inúmeros temas originais, sendo que um deles, intitulado 'Jura', contou com a participação de Andreia Silva, concorrente do 'reality show' da TVI, 'Love on Top', na gravação do 'videoclip'.

João Vinagre costuma ser acompanhado pela banda 'Impacto'.