Primeiro ‘Sunset à Brava’ cativou o público

O primeiro ‘Sunset à Brava’, realizado este sábado, dia 15, na frente-mar da vila ribeirabravense, cativou o público com a voz de Sofia Ferreira. A fadista abriu com ‘chave de ouro’ o primeiro concerto do evento com uma aposta no fado tradicional. Subiu ao palco acompanhada por Pedro Marques na guitarra portuguesa, Emanuel Faria na craviola, e Miguel Marques, no baixo acústico.

Neste regresso aos palcos após o confinamento provocado pela pandemia da Covid 19, Sofia Ferreira teve como convidada especial: Maria Leonor, a mais jovem fadista da Madeira.

A segunda edição do ‘Sunsets à Brava’, decorre às 20 horas do próximo sábado, 22 de agosto., tendo como palco o Largo dos Herédias para a banda ‘Live Brisk’.

Para 29 de Agosto, o evento estará a cargo de João Vinagre. O popular cantor ribeirabravense actuará na frente mar da vila, pelas 20 horas.

Nestes eventos de entrada livre, são tomadas todas as recomendações do Serviço Regional de Saúde nos espaços que recebem os concertos. Assim, para garantir a devida segurança, e no âmbito do combate à propagação da Covid-19, os locais dos espectáculos têm lugares marcados, sendo obrigatório o uso de máscaras e a desinfecção das mãos.