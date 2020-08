São Vicente assinala 276 anos na próxima terça-feira

São Vicente celebra mais um aniversário a 25 de Agosto, mas, este ano, devido à pandemia da Covid-19, as festividades serão assinaladas maioritariamente pelas redes sociais, em formato digital.

A sessão solene que marca os 276 anos do Concelho nortenho, está agendada para terça-feira, 25 de Agosto, às 11 horas, na Escola Agrícola da Madeira, recebendo um pequeno número de pessoas, respeitando o distanciamento social, já que a cerimónia será transmitida na página oficial do Facebook, no site da Câmara Municipal de São Vicente e no site da NAMINHATERRA TV https://naminhaterra.com/

Recorde-se que em 25 de Agosto de 1744, a freguesia de São Vicente foi elevada por alvará régio a vila e sede de concelho.