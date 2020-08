Rita Maria regressa para concerto ao vivo

A cantora de Jazz Rita Maria, que inaugurou oficialmente o Scat em Junho de 2012, é a convidada do Eco Trio para a actuação sábado no Qasbah Music Club & Restaurant, localizado no passeio marítimo do Lido. O concerto tem início pelas 21h30.

O Eco Trio é um projecto de jazz madeirense formado por Juliana Mendonça no contrabaixo, Alexandre Andrade no trompete e Filipe Freitas na guitarra. Apresenta-se amanhã reforçado por uma das vozes do jazz nacional, que viaja entre improvisação do jazz e o fado, que descobriu mais recentemente, assim como pelo experimentalismo, world music e rock.

Em 2012 era apresentada então como um dos novos valores do panorama jazzístico português, reconhecida como "a voz" pelo músico Carlos Bica. Entretanto afirmou-se e hoje Rita Maria é referida pela organização como “uma figura omnipresente da cena jazz portuguesa”. O caminho traçado tem sido “rico e extenso, afirmando-se com firmeza no panorama da musical nacional”. Além de Lisboa e Porto, a sua vida e carreira fez-se nos Estados Unidos e Equador, cruzando palco com inúmeros artistas, como o referido Carlos Bica, Filipe Raposo, Afonso Pais e Lars Arens, entre outros. Mais recentemente a música levou-a à Suécia, a um novo projecto.

“Cresci a ouvir música clássica, rock progressivo e música brasileira, na adolescência tinha uma avidez pelas sonoridades exóticas de outras culturas, comecei muito cedo a explorar o potencial da improvisação e foi por meio dessa busca que me apaixonei pela liberdade do jazz”, escreveu recentemente numa crónica.

Em termos de formação, estudou Canto Lírico no Conservatório Nacional de Música de Lisboa, passou para o jazz na Escola de Jazz do Barreiro, tendo seguido nesta área na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE) e na Berklee College of Music, em Boston, como aluna bolseira.

'Artista do Ano' nos Prémios RTP/Festa do Jazz 2018, é a voz da Banda Stockholm Lisboa Project e da banda Saga Cega. Actualmente desenvolve um projecto com pianista e compositor Filipe Raposo, com quem já lançou o primeiro disco ‘Live in Oslo’, em 2018, e lançará, está previsto para em final deste ano, ‘The Art of Song vol.1: When Baroque Meets Jazz’. Com Mário Franco e Luís Figueiredo tem o trio Círculo. Tem também um projecto em Estocolmo, ligado à música folk sueca e portuguesa.

Neste regresso à Madeira vai apresentar um conjunto de standards, que vai revisitar num estilo próprio.

Antes, já amanhã, o Qasbah tem outro programa, um Sunset ‘By the Sea’ com Mário Rey, pelas 20h30.