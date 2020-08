Capitania ‘salva’ duas pessoas à deriva na praia no Garajau

Duas pessoas, um adulto e um menor, que se encontravam num bote de borracha à deriva na zona Este da praia do Garajau, com dificuldades no regresso, foram hoje ‘salvas’ pela Capitania do Porto do Funchal.

O alerta foi recebido no Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal pelas 17h20, tendo sido empenhada uma embarcação da Autoridade Marítima Nacional que efectuou o desembarque na praia do Garajau às 18h15, informou em comunicado.