Banhista resgatada no Garajau não conseguia regressar à praia

Uma mulher de 45 anos foi resgatada este domingo, por volta das 18 horas, na praia do Garajau. A banhista, segundo informação prestada pelo capitão do Porto do Funchal, encontrava-se na Zona Este desta zona balnear e não conseguia regressar ao ponto de partida.

Ora, o resgate estabeleceu-se em coordenação entre o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e o Serviço Regional de Protecção Civil, tendo sido empenhada uma embarcação do Instituto de Socorros a Náufragos, que efectuou o resgate pelas 18h15. Dez minutos depois a banhista era deixada na praia do Garajau.

O comando local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.