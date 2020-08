Capitania confirma resgate de corpo junto à baía de Câmara de Lobos

A Capitania do Porto do Funchal confirmou a notícia avançada pelo DIÁRIO, a dar conta do resgate de um corpo que foi visto esta tarde a boiar junto à baía de Câmara de Lobos. Trata-de do corpo de uma mulher com cerca de 50 anos.

Segundo uma nota emitida, o alerta foi dado às 15h44 ao Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, tendo sido empenhados para o local agentes da Polícia Marítima e uma embarcação com os marinheiros da Estação Salva Vidas do Funchal.

O corpo foi resgatado pelas 16h13 e desembarcado e entregue às entidades competentes no Porto do Funchal às 17h11.

A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.