Turistas fazem passeio “indescritível” pelo Pico Ruivo

“Uma experiência inesquecível e que vale a pena demais conhecer”. Foi desta forma que Robson e os amigos, do canal Goianos na Ilha da Madeira, descreveram o percurso do Pico Ruivo.

O turista brasileiro admitiu ter ficado maravilhado com a paisagem e publicou mais um vídeo no seu canal que já conta com centenas de visualizações.